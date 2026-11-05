Россияне будут работать три дня в последнюю неделю года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Последняя рабочая неделя 2026 года продлится три дня – с 28 по 30 декабря, после чего начнутся новогодние каникулы. Об этом ТАСС напомнила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

31 декабря выпадает на четверг, но этот день сделали нерабочим. В результате новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

По словам парламентария, декабрь будет одним из самых рабочих месяцев года – 22 рабочих дня. По числу рабочих часов он делит второе место с сентябрем и октябрем: в каждом из этих месяцев при 40-часовой неделе норма составляет 176 часов. Июль стал месяцем с наибольшим числом рабочих часов в году: 184 часа и 23 рабочих дня.

Всего в 2026 году при пятидневной рабочей неделе 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных. Годовая норма рабочего времени при 40-часовой неделе – 1 972 часа.

В следующем году россиянам предстоит только одна шестидневная рабочая неделя. Она придется на февраль: после пяти рабочих дней гражданам нужно будет выйти на работу в субботу, 20 февраля. Сразу после рабочей субботы начнутся трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества.