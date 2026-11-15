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15 ноября, 13:23

Безопасность

МВД предупредило о поддельных ссылках на Zoom от мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники начали рассылать репетиторам и преподавателям фишинговые ссылки на видеосервисы Zoom и Google Meet. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Злоумышленники присылают жертвам ссылки якобы на конференции в этих сервисах. Если пользователь переходит по ним и вводит логин и пароль на поддельном сайте, данные попадают в руки аферистов. В ведомстве отметили, что распознать мошенническую страницу можно по необычному виду или лишним буквам, цифрам и странным доменам в адресной строке браузера.

Чтобы не стать жертвой обмана, в МВД советуют не вводить учетные данные по ссылкам, присланным другими людьми. Вместо этого стоит заходить в сервис через официальное приложение или вручную вводить адрес сайта в строку браузера.

Правоохранители также призвали преподавателей самостоятельно отправлять ученикам ссылки на конференции и всегда проверять адрес сайта перед вводом данных. Кроме того, рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию для почты и других аккаунтов.

Если пользователь уже ввел данные на сомнительной странице, необходимо срочно сменить пароль на почте и всех связанных сервисах, выйти из аккаунтов и проверить, не было ли подозрительных входов.

Ранее мошенники убедили москвичку провести обыск своей квартиры под их контролем по видеосвязи. Злоумышленники в течение нескольких дней связывались с женщиной, представляясь сотрудниками поликлиники, Минцифры, Росфинмониторинга и ФСБ. После этого они убедили ее обыскать квартиру под их контролем через Zoom.

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