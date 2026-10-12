Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 11:36

Происшествия
Главная / Новости /

"Известия": мошенники убедили москвичку обыскать свою квартиру под их контролем по Zoom

Мошенники убедили москвичку обыскать свою квартиру под их контролем по Zoom

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Мошенники убедили москвичку провести обыск своей квартиры под их контролем по видеосвязи. Об этом сообщает газета "Известия".

Злоумышленники в течение нескольких дней связывались с женщиной, представляясь сотрудниками поликлиники, Минцифры, Росфинмониторинга и ФСБ. После этого они убедили ее обыскать квартиру под их контролем через Zoom.

Во время "проверки" москвичка обнаружила сбережения отца: 165 тысяч рублей, 1,4 тысячи долларов, 2,4 тысячи евро и 30 тысяч юаней. Следуя указанию аферистов, она передала наличные курьеру службы доставки, который приехал к дому.

Общий ущерб составил почти 1 миллион рублей. Сейчас устанавливается местонахождение курьера.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники могут разрабатывать поддельные сайты известных компаний для распространения вредоносных файлов. Подобные сайты имеют схожий с официальными страницами дизайн, логотипы и структуру, но их доменные имена будут отличаться от легитимных сервисов.

Схема строится на том, чтобы пользователь поверил в легитимность страницы, отметили в МВД. Затем злоумышленники предлагают установить обновление или проверить безопасность устройства, а потом склоняют пользователя к скачиванию вредоносного программного обеспечения.

Мошенники начали подменять репетиторов при подготовке школьников к экзаменам

Читайте также


происшествиягород

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика