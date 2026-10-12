"Известия": мошенники убедили москвичку обыскать свою квартиру под их контролем по Zoom

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Мошенники убедили москвичку провести обыск своей квартиры под их контролем по видеосвязи. Об этом сообщает газета "Известия".

Злоумышленники в течение нескольких дней связывались с женщиной, представляясь сотрудниками поликлиники, Минцифры, Росфинмониторинга и ФСБ. После этого они убедили ее обыскать квартиру под их контролем через Zoom.

Во время "проверки" москвичка обнаружила сбережения отца: 165 тысяч рублей, 1,4 тысячи долларов, 2,4 тысячи евро и 30 тысяч юаней. Следуя указанию аферистов, она передала наличные курьеру службы доставки, который приехал к дому.

Общий ущерб составил почти 1 миллион рублей. Сейчас устанавливается местонахождение курьера.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники могут разрабатывать поддельные сайты известных компаний для распространения вредоносных файлов. Подобные сайты имеют схожий с официальными страницами дизайн, логотипы и структуру, но их доменные имена будут отличаться от легитимных сервисов.

Схема строится на том, чтобы пользователь поверил в легитимность страницы, отметили в МВД. Затем злоумышленники предлагают установить обновление или проверить безопасность устройства, а потом склоняют пользователя к скачиванию вредоносного программного обеспечения.

