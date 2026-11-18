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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании убийства пенсионерки в Архангельской области, которую ошибочно признали мертвой. Об этом СК РФ сообщил в MAX.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Д. А. Проселкову "доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах".

Согласно версии следствия, врач констатировал смерть женщины, которая была жива, и направил ее в отделение морга. Там у нее заметили признаки жизни и сообщили об этом в отделение реанимации.

Заведующий отделением отправил обвиняемого оказать экстренную помощь женщине, однако, пытаясь скрыть допущенную ошибку, медик ввел пациентке препарат, повлекший ее смерть. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.

Минздрав Архангельской области, в свою очередь, держит на контроле ситуацию с женщиной, ошибочно признанной мертвой. В ведомстве заявили, что в настоящее время ведется следствие.