Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичным автомобилистам рекомендуется пересесть на городской транспорт из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Как пояснили в транспортном ведомстве, из-за непогоды видимость на дорогах ухудшилась, поэтому вечерний разъезд займет больше времени. Если поездки на автомобиле не избежать, ее следует перенести на более позднее время – после 20:00. Водителям также советуют быть внимательнее, снизить скорость и увеличить дистанцию.

По данным ЦОДД, загруженность дорог Москвы в настоящий момент достигает 6 баллов, а средняя скорость – 26 километров в час. По прогнозу, показатель может вырасти до 7 баллов.

Плотное движение зафиксировано на ТТК у Савеловской эстакады в обе стороны, на ТТК около Ленинградского проспекта в сторону области и на внутренней стороне МКАД у проспекта Маршала Жукова. В числе наиболее загруженных участков ЦОДД также называет внешнюю сторону ТТК от Гагаринского тоннеля до Тульской эстакады, Волоколамское шоссе в сторону области и внешнюю сторону Садового кольца у Садовой-Спасской улицы.

Вечером ЦОДД ожидает затруднения в центре, на ТТК, Садовом кольце, МКАД и вылетных магистралях в сторону области. В частности, заторы могут возникнуть:

на ТТК у улицы Сущевский Вал в каждом направлении;

на внешней стороне Садового кольца у Садовой-Самотечной улицы;

на Ленинградском шоссе в сторону области.

18 ноября в городе сформировался снежный покров высотой 2 сантиметра. Местами снег ожидается и ночью 19-го числа. Температура воздуха при этом будет выше 0 градусов.

По словам синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина, дождь придет на смену снегопаду в конце текущей недели. Для полного таяния снега необходимы не только положительная температура и дожди, но и несколько дней такой погоды.