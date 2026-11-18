Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Потепление и дождь с резкими перепадами температур в четверг, 19 ноября, могут привести к образованию гололедицы на столичных дорогах. Об этом предупредили в пресс-службе Дептранса Москвы.

В связи с этим автомобилистов призвали пересесть на городской транспорт. Если же отложить поездку на машине невозможно, следует проявить особую внимательность, подчеркнули в транспортном ведомстве.

Водителям рекомендовали сбавить скорость и держать большую дистанцию до машины, которая едет впереди, не тормозить резко и не перестраиваться без необходимости. Внимательнее стоит быть вблизи пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

В Москве 18 ноября сформировался снежный покров высотой 2 сантиметра. Местами снег ожидается и в ночь на 19 ноября. Городские службы непрерывно следят за улично-дорожной сетью и при необходимости выполняют регламентные работы с учетом погодных условий. Из-за снегопада в городе временно остановлена аренда электросамокатов и велосипедов.