Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

МХАТ имени Горького снова примет зрителей 12 декабря спустя почти три года ремонта. Об этом сообщила пресс-служба театра.

В культурном учреждении отметили, что в период ремонта основной сцены показы камерных постановок будут идти прямо в фойе здания на Тверском бульваре.

Открытие арт-фойе запланировано на 12 и 13 декабря. Эти два дня театр посвятит драматургу Александру Островскому. В программе – "Семейная картина" Ольги Матвеевой и "На всякого мудреца довольно простоты". Режиссер второй постановки – Олег Табаков, восстановлением занимались Сергей Безруков и Алла Решетникова.

Ранее художественный руководитель МХАТ, народный артист России Сергей Безруков рассказывал, что Московский губернский театр будет интегрирован в МХАТ имени Горького. В результате здание театра в Кузьминках получит название Губернская сцена МХАТ Горького. Актер назвал это событие историческим.