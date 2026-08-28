28 августа, 13:42Культура
Актер Никита Кологривый вошел в труппу МХАТ им Горького
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Актер Никита Кологривый вошел в труппу МХАТ имени Горького. Об этом сообщил художественный руководитель театра, народный артист России Сергей Безруков на церемонии открытия 129-го сезона.
Он рассказал, что лично пригласил актера, который согласился приступить к совместной работе.
Также Безруков в интервью ТАСС рассказал о планах по ремонту основной сцены театра. По его словам, она может открыться осенью 2028 года, к 130-летию МХАТ.
В настоящий момент ведется подготовка к капремонту и согласование документации. До открытия исторической сцены спектакли будут проходить в арт-пространстве в фойе.
Ранее Безруков заявил, что Московский губернский театр будет интегрирован в МХАТ имени Горького. В результате здание театра в Кузьминках получит название Губернская сцена МХАТ Горького. Он подчеркнул, что данное событие является историческим.