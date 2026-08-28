Актер Никита Кологривый вошел в труппу МХАТ им Горького

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Актер Никита Кологривый вошел в труппу МХАТ имени Горького. Об этом сообщил художественный руководитель театра, народный артист России Сергей Безруков на церемонии открытия 129-го сезона.

Он рассказал, что лично пригласил актера, который согласился приступить к совместной работе.

Также Безруков в интервью ТАСС рассказал о планах по ремонту основной сцены театра. По его словам, она может открыться осенью 2028 года, к 130-летию МХАТ.

В настоящий момент ведется подготовка к капремонту и согласование документации. До открытия исторической сцены спектакли будут проходить в арт-пространстве в фойе.

Ранее Безруков заявил, что Московский губернский театр будет интегрирован в МХАТ имени Горького. В результате здание театра в Кузьминках получит название Губернская сцена МХАТ Горького. Он подчеркнул, что данное событие является историческим.

