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16 июля, 16:58

Культура

В "Мосбилете" рассказали о постановке Театра им. Гоголя по мотивам пьесы Шварца

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьера спектакля "Обыкновенное чудо" по мотивам пьесы Евгения Шварца состоится 10 октября на основной сцене Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Постановка приурочена к 130-летию со дня рождения советского прозаика и сценариста. Режиссером выступил Павел Пархоменко.

На сцене развернется фантасмагорическая вселенная, созданная главным героем: его сокровенные страхи и вытесненные эмоции материализуются в живых персонажей, которые обретают собственный характер и волю. Это увлекает и самого героя, и его жену – они оказываются внутри творения, где им предстоит заново открыть историю своей любви.

По словам режиссера-постановщика Павла Пархоменко, спектакль не только сказка, но и исследование взаимоотношений двух людей.

"Он, создатель пьесы, подавлен творческим кризисом и вопросом собственного предназначения. Она, спутница его жизни, пытается осознать свое место в тени большого художника", – рассказал Пархоменко.

Художником по костюмам выступила Полина Фадеева, художником по свету – Максим Корнев. В спектакле заняты Дмитрий Высоцкий, Любовь Константинова, Евгений Пуцыло, Александр Денисов, Сергей Муравьев, Андрей Ребенков, Полина Резаева, Марьяна Эпинатьева, Анатолий Просалов и другие артисты.

Продолжительность постановки – 160 минут с антрактом. Приобрести билеты можно в сервисе "Мосбилет".

Между тем постановки Театра "Ленком Марка Захарова", театра "Практика" и Московского детского сказочного театра можно посетить со скидкой рамках акции "Лето с "Мосбилетом". В программу вошли семейные сказки, музыкальные драмы, философские комедии и экспериментальные спектакли. Например, для детей подготовили интерактивный спектакль "Заколдованный лес".

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