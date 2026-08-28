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28 августа, 13:18

Происшествия

В Подмосковье мошенники обманули пенсионера на 18,5 млн рублей

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

В подмосковном Клину телефонные мошенники обманули пенсионера на 18,5 миллиона рублей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Главное управление региональной безопасности Московской области.

Уточняется, что неизвестные беседовали с ним в течение нескольких недель. После этого мужчина снял наличные, продал машину и отдал все средства курьеру.

Кроме того, в июле в Подмосковье произошли и другие подобные случаи. Аферисты звонили гражданам под видом сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга. Они просили как можно скорее перевести деньги или отдать их курьеру для сохранения.

Например, еще 13 миллионов рублей отдала неизвестному жительница Жуковского. Несколько дней ей звонили мошенники, которые представлялись сотрудниками Росфинмониторинга. Ей внушили, что средства находятся под угрозой.

Пенсионерка из Шатуры потеряла 12,25 миллиона рублей. Под влиянием злоумышленников она сняла денежные средства со счетов, продала автомобиль и взяла кредит. При этом отдавала женщина накопления курьерам в нескольких городах.

Кроме того, аферисты получили 10,73 миллиона рублей онлайн и еще один миллион через курьера от жительницы Королева. А в Черноголовке мужчина отдал злоумышленникам 8,97 миллиона рублей после нескольких звонков через мессенджер.

Жителей Подмосковья призвали не впадать в панику во время таких звонков и напомнили, что настоящие сотрудники государственных органов никогда не попросят перевести им средства.

Ранее в Москве 26-летний мужчина под влиянием мошенников вскрыл сейф отца и передал незнакомой девушке наличные и пять слитков золота по 20 граммов каждый на общую сумму свыше 13,3 миллиона рублей. Аферисты убедили его, что деньги нужно срочно "задекларировать". Следователи возбудили уголовное дело.

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