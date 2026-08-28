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28 августа, 13:06

Происшествия

СК начал проверку бизнесмена Каута после сообщений о возможном насилии над ребенком

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки предпринимателя Андрея Каута после сообщений о возможном насилии в отношении его малолетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Поводом для проверки стала информация, распространившаяся в социальных сетях и СМИ в связи со спором бывших супругов об определении места жительства детей. В публикациях утверждается, что мужчина мог применять к сыну насилие и ограничивать его свободу, а также снимать происходящее на видео.

По данному факту следственные органы проводят процессуальную проверку. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя столичного главка СК Сергею Ярошу представить доклад об установленных обстоятельствах и ходе проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что бывшая жена бизнесмена обвинила его в домашнем насилии и похищении их семилетнего сына. По ее словам, в июле мужчина забрал ребенка на прогулку и не вернул, а позже она получила видео, где мальчика держат на цепи. Она также утверждает, что в браке он неоднократно избивал ее, оскорблял и портил вещи в квартире.

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