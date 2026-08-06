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06 августа, 08:22

Происшествия

Охранница магазина избила покупательницу в московском ТЦ "Капитолий"

Фото: depositphotos/Emevil

В Москве в одном из магазинов торгового центра "Капитолий" охранник избила покупательницу. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на публикацию самой участницы произошедшего по имени Елена.

По словам москвички, инцидент произошел 4 августа. Она купила упаковку сока и оплатила ее через систему быстрых платежей (СБП) на кассе самообслуживания. После оплаты бумажный чек упал за кассовое оборудование, однако подтверждение покупки сохранилось в банковском приложении.

На выходе девушку остановила охранница, которая потребовала предъявить чек. После того как сотрудники достали его и убедились, что товар оплачен, конфликт не закончился.

"Я подхожу к охраннице, чтобы показать ей чек. Ничего не говорю, просто показываю чек, что все оплачено. В этот момент меня начинают избивать. Мне наносят два телесных повреждения в левую область виска", – рассказала Елена.

После случившегося девушка вызвала полицию, а прибывшие сотрудники правоохранительных органов – скорую помощь. По ее словам, охранница и другие работники магазина не признали вину и не извинились. Пострадавшей назначили лечение. Она также заявила, что сотрудники торговой точки пытались переложить ответственность за произошедшее на нее.

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