Охранница магазина избила покупательницу в московском ТЦ "Капитолий"

Фото: depositphotos/Emevil

В Москве в одном из магазинов торгового центра "Капитолий" охранник избила покупательницу. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на публикацию самой участницы произошедшего по имени Елена.

По словам москвички, инцидент произошел 4 августа. Она купила упаковку сока и оплатила ее через систему быстрых платежей (СБП) на кассе самообслуживания. После оплаты бумажный чек упал за кассовое оборудование, однако подтверждение покупки сохранилось в банковском приложении.

На выходе девушку остановила охранница, которая потребовала предъявить чек. После того как сотрудники достали его и убедились, что товар оплачен, конфликт не закончился.

"Я подхожу к охраннице, чтобы показать ей чек. Ничего не говорю, просто показываю чек, что все оплачено. В этот момент меня начинают избивать. Мне наносят два телесных повреждения в левую область виска", – рассказала Елена.

После случившегося девушка вызвала полицию, а прибывшие сотрудники правоохранительных органов – скорую помощь. По ее словам, охранница и другие работники магазина не признали вину и не извинились. Пострадавшей назначили лечение. Она также заявила, что сотрудники торговой точки пытались переложить ответственность за произошедшее на нее.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 22-летнего повара кафе на проспекте Просвещения. Он подозревается в нападении на посетителя в феврале этого года, в результате которого тот получил травмы. Изначально дело возбудили по статье о вреде средней тяжести, затем переквалифицировали на тяжкий вред здоровью. Задержанный – уроженец страны Центральной Азии.