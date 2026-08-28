Кабмин Казахстана ушел в отставку перед началом работы нового курултая

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Правительство Казахстана ушло в отставку в связи с началом работы нового однопалатного парламента – курултая. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на указ президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Кабмин должен прекратить свои полномочия перед новым созывом курултая в соответствии со статьей 69 казахстанской конституции. Правительству поручено исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабинета министров. Указ вступил в силу с момента подписания.

Ранее Владимир Путин поздравил Токаева с победой партии "Адилет" на выборах в курултай. По словам российского лидера, высокая явка избирателей и результаты голосования подтверждают поддержку курса действующего главы государства.

Путин также выразил уверенность, что депутаты курултая будут активно работать с российскими парламентариями для развития отношений между странами.