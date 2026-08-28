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28 августа, 11:08

Транспорт

Оплата проезда по МСД в районе шоссе Энтузиастов возобновится 31 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оплата проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов возобновится 31 августа, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

С 18 мая на указанном отрезке временно не взимается плата. На остальных участках действуют прежние условия.

В ведомстве напомнили, что проезд по всем участкам МСД остается бесплатным 70% времени суток, а также в выходные и праздники. Плата взимается только по будням с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 – критически загруженные часы.

Оплатить проезд водители могут в приложении "Парковки России", на сайте msd.mos.ru, на портале "Госуслуги", в приложениях банков, где указаны данные о транспортном средстве, а также в приложениях 2ГИС, "Яндекс Карты" и "Навигатор".

Ранее на нескольких участках МСД и улице Обручева улучшили схему движения за счет комплексной переразметки. В результате пропускная способность отдельных отрезков выросла на 1–1,5 тысячи автомобилей в час, а водители стали экономить до 7 минут в пути.

Такие решения позволяют получить заметный эффект без строительства новых дорог, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Завершается строительство дополнительного участка МСД на юге Москвы

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