Собянин: до конца года в Москве завершится строительство новой трамвайной линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство новой трамвайной линии по шоссе Энтузиастов в Ивановском районе завершится в Москве до конца года, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Длина линии составит 8,5 километра в двухпутном исчислении, интервал движения – 5 минут, почти по стандарту метро.

По словам мэра, московский трамвай стал одним из самых востребованных видов транспорта. В этом году полностью завершено обновление парка – на всех маршрутах работают современные вагоны отечественного производства.

Город получил 50 трамваев "Львенок-Москва" с автономным ходом, 20 трамваев "Витязь-Москва" прошли обновление. Всего в Москве 120 автономных трамваев, которые могут проезжать часть маршрута без подключения к контактной сети.

Продолжается внедрение и беспилотных трамваев. Первый в мире такой вагон запущен в районе Строгино в прошлом году. Сейчас в городе курсируют 4 автономных трамвая, до конца года их число планируют увеличить до 15. Инновационные трамваи будут работать еще на двух маршрутах.

Кроме того, в апреле запущен второй Московский трамвайный диаметр Т2 от станции метро "Чертановская" до МЦД Новогиреево. Это самый протяженный городской диаметральный трамвайный маршрут в мире.

Глава города напомнил, что в настоящее время сеть наземного метро включает 4 диаметра, 138 станций и 89 московских городских вокзалов. В первом полугодии был открыт новый вокзал Москва-Сити на МЦД-1. Он объединил одноименные станции МЦК, первого и четвертого диаметров, станцию Филевской линии метро, наземный транспорт и подземный пешеходный переход через Третье транспортное кольцо. Пересадка между разными видами транспорта теперь занимает 5 минут вместо 20.

Столичное правительство также реализует комплексную программу модернизации железнодорожных вокзалов. Первым обновили Ленинградский вокзал – теперь это самый современный и технологичный вокзал страны. Более 95% пассажиров и посетителей положительно оценили новый уровень сервиса и качество общественных пространств. рассказал градоначальник.

Между тем РЖД планируют оснастить системами беспилотного управления еще 10 электропоездов "Ласточка" на МЦК. До конца года также выйдут дополнительные составы, работающие в автоматическом режиме. В данный момент компания продолжает расширять парк беспилотных поездов.