Путин проведет встречу с Лукашенко 29 августа

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Владимир Путин 29 августа встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который уже прилетел в Москву. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Самолет белорусского президента приземлился в Москве 27 августа. Уточнялось, что в ходе визита в Россию он проведет встречу с Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Вероятно, лидеры двух государств обсудят основные направления двустороннего сотрудничества, актуальные региональные и международные вопросы, а также поднимут тему безопасности. По словам самого Лукашенко, речь пойдет о том, что они пока "не смогут согласовать".

Переговоры с Мишустиным, в свою очередь, могут быть посвящены торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, а также реализации совместных проектов.

