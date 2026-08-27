Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом. В ходе поездки он планирует встретиться с Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщило агентство БелТА.

Главы государств могут обсудить ключевые направления двустороннего сотрудничества, актуальные вопросы региональной и международной повестки, а также тему безопасности.

Встреча с Мишустиным, как ожидают в Минске, будет посвящена практическим вопросам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации кооперационных проектов.

О планах провести переговоры с Путиным и Мишустиным в ближайшее время Лукашенко заявил 25 августа. Он указывал, что на встрече с российским лидером планируется обсудить те вопросы, которые они "не смогут согласовать".