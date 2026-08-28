Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 12:23

Транспорт

Две новые выделенные полосы появятся в Москве с 19 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Две новые выделенные полосы появятся на западе и юго-востоке Москвы 19 сентября. По ним будут проходить девять маршрутов автобусов и электробусов, сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В частности, на Рябиновой улице вдоль МЦД-4 в сторону МКАД протяженность выделенной полосы составит 1,3 километра. Она сократит время в пути в 2,5 раза для маршрутов № 259, 275 и 912.

На улице Перерва выделенную полосу длиной 0,35 километра введут от станции метро "Братиславская" в сторону Люблинской улицы. Там проходят шесть маршрутов общественного транспорта, которые будут преодолевать этот участок в 1,5 раза быстрее.

"Изменения не повлияют на скорость движения прочего транспорта, также выделенные полосы снижают риск ДТП приблизительно на 25%", – уточнил вице-мэр.

Он отметил, что в настоящее время в городе действуют свыше 900 маршрутов автобусов и электробусов. Для их стабильной работы вводятся выделенные полосы.

Кроме того, новые выделенные полосы заработают в двух округах Москвы с 12 сентября. Речь идет об участках на улице Ставропольской, улице Свободы и на Волжском бульваре. Их общая протяженность составит более километра. Благодаря нововведению автобусы и электробусы 15 маршрутов будут двигаться в 2–4 раза быстрее.

Школьные автобусные маршруты возобновят работу с 1 сентября в Москве

Читайте также


транспортгород

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика