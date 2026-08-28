Две новые выделенные полосы появятся в Москве с 19 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Две новые выделенные полосы появятся на западе и юго-востоке Москвы 19 сентября. По ним будут проходить девять маршрутов автобусов и электробусов, сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В частности, на Рябиновой улице вдоль МЦД-4 в сторону МКАД протяженность выделенной полосы составит 1,3 километра. Она сократит время в пути в 2,5 раза для маршрутов № 259, 275 и 912.

На улице Перерва выделенную полосу длиной 0,35 километра введут от станции метро "Братиславская" в сторону Люблинской улицы. Там проходят шесть маршрутов общественного транспорта, которые будут преодолевать этот участок в 1,5 раза быстрее.

"Изменения не повлияют на скорость движения прочего транспорта, также выделенные полосы снижают риск ДТП приблизительно на 25%", – уточнил вице-мэр.

Он отметил, что в настоящее время в городе действуют свыше 900 маршрутов автобусов и электробусов. Для их стабильной работы вводятся выделенные полосы.

Кроме того, новые выделенные полосы заработают в двух округах Москвы с 12 сентября. Речь идет об участках на улице Ставропольской, улице Свободы и на Волжском бульваре. Их общая протяженность составит более километра. Благодаря нововведению автобусы и электробусы 15 маршрутов будут двигаться в 2–4 раза быстрее.