Уже более 700 тыс человек стали участниками тестового голосования в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Более 700 тысяч москвичей уже приняли участие в тестовом голосовании о том, где должен стоять памятник А. С. Пушкину. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Голосование проходит онлайн на портале elec.mos.ru и на 132 избирательных участках города. Оно организовано перед сентябрьскими выборами в Госдуму.

Жителям Москвы предложили ответить, нужно ли вернуть памятник на историческое место на Тверском бульваре. Именно там при открытии монумента была произнесена знаменитая речь писателя Федора Достоевского о роли поэта в единении России.

С инициативой рассмотреть возможность переноса монумента выступил председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист РСФСР Никита Михалков.

Проголосовать можно до 14:00. Удобнее всего сделать выбор на странице онлайн-голосования, для этого понадобится полная учетная запись на mos.ru. Принять участие могут совершеннолетние горожане с постоянной регистрацией в Москве.

Тестовое голосование организовано перед сентябрьскими выборами в Госдуму. Москвичи могут не только выразить мнение по вопросу, касающемуся городской среды, но и оценить удобство избирательного процесса. Участие жителей помогает разработчикам проверить готовность системы электронного голосования к будущим выборам и определить, нужна ли ей дополнительная отладка.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Россияне смогут проголосовать как на участке, так и онлайн. Отдать свой голос смогут и находящиеся за рубежом граждане. Для этих целей избирательные участки заработают как минимум в 31 стране.

