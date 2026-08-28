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28 августа, 14:28

Культура

Директором РАМТ назначен Кирилл Рыбкин

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Кирилл Рыбкин назначен директором Российского академического молодежного театра (РАМТ). Об этом сообщается в телеграм-канале Российского института театрального искусства ГИТИС.

Рыбкин окончил продюсерский факультет ГИТИСа и работает в РАМТ уже 20 лет. Он начинал карьеру в театре с должности администратора, а последние 11 лет занимал пост заместителя директора по работе со зрителями.

На этой должности Рыбкин руководил экспериментальным центром по работе со зрителями, отделом творческих проектов и администраторской службой. Также в его ведении находились билетные кассы, отдел по связям с общественностью, хозяйственный отдел и канцелярия.

Ранее Марину Кирюшкину назначили на пост врио ректора вуза. До этого она находилась в должности проректора по общим вопросам и проектному управлению ГИТИС.

Вместе с тем Екатерина Сироткина была назначена директором Московского академического театра сатиры. До этого она занимала должность заместителя директора учреждения.

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