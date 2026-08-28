Врач Литвиненко: привычка школьников носить рюкзак на одном плече ведет к сколиозу

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Привычка долго сидеть, склонившись над учебниками и гаджетами, а также носить рюкзак на одном плече может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом Москве 24 рассказал врач-ортопед, травматолог Андрей Литвиненко.

По его словам, одной из самых опасных можно назвать привычку школьников долго находиться в статичной позе, склонившись над учебником, тетрадкой, гаджетами.





Андрей Литвиненко врач-ортопед, травматолог Это просто бич современности, потому что дети отдыхают от выполнения уроков в телефоне или планшете. В результате шея вообще не расслабляется и постоянно вынуждена находиться в напряженном состоянии. Когда такое происходит часто, это способствует развитию боли и смещению межпозвонковых дисков и самих позвонков. В запущенных случаях врачам даже приходится рассматривать оперативное лечение.

Чтобы этого избежать, ребенок обязательно должен каждые 20–30 минут отвлекаться от сидячей работы и делать 10- или 15-минутный перерыв: походить, побегать, совершить простейшие круговые движения шеей и туловищем. Это позволит расслабить опорно-двигательный аппарат и восстановить кровоснабжение, пояснил ортопед.

"Еще вредная привычка – сидеть, поджав под себя одну ногу. Если часто и долго так делать, страдают мениски коленного сустава. Все дело в том, что им приходится находиться в сжатом состоянии, из-за чего приостанавливается поступление питательных веществ. В результате ребенку будет легче получить травму, даже при каких-то легких повреждениях", – отметил Литвиненко.

Кроме того, может страдать позвоночник, так как в данной позе он находится в несколько наклонном положении. Со временем это способствует развитию остеохондроза и появлению спазмов, которые приведут к болезненным ощущениям, предупредил врач.

Также Литвиненко посоветовал родителям следить, чтобы школьники не носили рюкзак на одном плече: в таком положении нагрузка ложится только на один плечевой сустав. В итоге это способствует развитию искривления позвоночника в виде сколиоза, кифоза, лордоза, заключил ортопед.

Ранее профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова посоветовала родителям задуматься о походе к врачу, если школьник часто щурится, подносит книгу или телефон слишком близко к лицу, наклоняет голову, закрывает один глаз при чтении. Также должно насторожить, когда ребенок стал менее уверенно двигаться: задевать предметы, испытывать трудности с оценкой расстояния, например во время игр с мячом.