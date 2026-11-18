Фото: whitehouse.gov

Президент Польши Кароль Навроцкий подарил американскому лидеру Дональду Трампу янтарное кресло, богато украшенное символикой США. Об этом сообщил телеканал TVN24.

Уточняется, что подарок вручили еще в июне, когда польский лидер приезжал в Соединенные Штаты. Кресло изготовил мастер Люциан Мырта. Стоимость изделия не раскрывают ни он сам, ни чиновники.

Несколько месяцев сведения о подарке не разглашались. О нем узнали после того, как фотография кресла начала расходиться среди сотрудников канцелярии президента США.

Ранее спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф рассказал, что Владимир Путин заказал у одного из ведущих российских художников "прекрасный портрет президента Трампа" и вручил его самому Уиткоффу, попросив передать главе Белого дома. По словам спецпосланника, Трамп был искренне тронут презентом.

