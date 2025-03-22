Уиткофф заявил, что встреча Трампа и Путина может состояться в ближайшие несколько месяцев

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом может состояться в ближайшие месяцы. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает РИА Новости.

"Я считаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев", – высказался он.

Уиткофф также поделился, что у него сложилось положительное впечатление о президенте России после их встречи, добавив, что Путин проявил любезность, приняв его.

Кроме того, спецпосланник рассказал, что Путин заказал у ведущего российского художника "прекрасный портрет президента Трампа" и вручил его, попросив отвезти его хозяину Белого дома. Уиткофф также добавил, что Трамп был искренне тронут этим подарком.

Спецпосланник Трампа посетил Москву 13 марта с целью призвать Россию стать участником переговоров о прекращении огня на Украине. В рамках переговоров российской стороне также должны были передать информацию об итогах встречи представителей Вашингтона и Киева в Джидде.

Путин, в свою очередь, передал через Уиткоффа главе Белого дома информацию и дополнительные сигналы по поводу возможного перемирия.