Песков не исключил встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии

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Вариант, что встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Саудовской Аравии, исключать нельзя. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако официальный представитель Кремля указал на отсутствие конкретики по этому вопросу в настоящее время.

О возможном пересечении двух президентов в Саудовской Аравии ранее заявлял спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. Причем он выразил уверенность, что это, скорее всего, произойдет.

Переговоры между представителями Москвы и Вашингтона состоятся в Джидде 23 марта. В ходе встречи планируется обсудить условия прекращения огня на территории Украины. С американской стороны в переговорах будут участвовать помощник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц и государственный секретарь Марко Рубио.

Кроме того, Вашингтон ожидает, что Киев поддержит договоренности, достигнутые в ходе телефонных переговоров российского и американского лидеров, которые прошли 18 марта.

