Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 марта, 06:25

Политика

Делегацию США на переговорах по Украине в Джидде возглавят Уолтц и Рубио

Фото: ТАСС/AP/Saul Loeb

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио будут возглавлять американскую делегацию на предстоящих переговорах по украинскому конфликту в Саудовской Аравии. Об этом заявил спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

Он также отметил, что до недавнего времени между Россией и США не было согласия по вопросам прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и установления моратория на обстрелы в акватории Черного моря. По словам Уиткоффа, после телефонного разговора Трампа и Владимира Путина удалось достичь прогресса по этим направлениям.

Ранее Уиткофф заявил, что детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии.

Переговоры лидеров двух государств начались в 17:00 по московскому времени во вторник, 18 марта. Этот звонок стал второй беседой лидеров стран после вступления Трампа в должность.

В рамках диалога Путин поддержал идею своего американского коллеги о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал военным соответствующую команду.

Путин и Трамп подробно обсудили ситуацию вокруг Украины

Читайте также


Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика