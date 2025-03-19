Делегацию США на переговорах по Украине в Джидде возглавят Уолтц и Рубио

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Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио будут возглавлять американскую делегацию на предстоящих переговорах по украинскому конфликту в Саудовской Аравии. Об этом заявил спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

Он также отметил, что до недавнего времени между Россией и США не было согласия по вопросам прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и установления моратория на обстрелы в акватории Черного моря. По словам Уиткоффа, после телефонного разговора Трампа и Владимира Путина удалось достичь прогресса по этим направлениям.

Ранее Уиткофф заявил, что детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии.

Переговоры лидеров двух государств начались в 17:00 по московскому времени во вторник, 18 марта. Этот звонок стал второй беседой лидеров стран после вступления Трампа в должность.

В рамках диалога Путин поддержал идею своего американского коллеги о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал военным соответствующую команду.