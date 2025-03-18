Белый дом: Трамп и Путин ведут телефонный разговор более часа

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Президент США Дональд Трамп и Владимир Путин ведут телефонный разговор уже более часа и продолжают общение, сообщил помощник президента США, заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино в социальной сети X.

Звонок начался в 17:00 по московскому времени. На данный момент диалог двух лидеров идет "хорошо", уточнил Скавино.

Переговоры Путина и Трампа будут длиться столько, сколько потребуется, заявлял ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В ходе переговоров Москва и Вашингтон обсудят не только урегулирование ситуации на Украине, но и нормализацию российско-американских отношений, добавлял он.

В частности, отмечал Трамп, планируется обсудить вопросы территорий в контексте украинского конфликта, а также контроля над АЭС.