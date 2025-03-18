Le Point: во Франции назвали идеальной тактику Путина по ведению переговоров

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Владимир Путин выбрал идеальную тактику ведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет издание Le Point.

Как отмечают авторы материала, Путин отреагировал так, словно применял на практике пункты из учебника идеального российского переговорщика. Этот метод также позволил расположить к себе Вашингтон и "прощупать администрацию Трампа".

У России есть все основания "для оптимизма", считают журналисты.

Власти стран Европы "дрожат" в ожидании телефонного разговора президентов России и США, передает радио КП со ссылкой на Bild. По мнению СМИ, последствия переговоров могут иметь разрушительный эффект для безопасности на субконтиненте.

В Киеве опасаются, что Трамп согласится на передачу России территорий, подконтрольных российским войскам. В свою очередь, власти Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши боятся вывода американских военных из Европы и якобы нападения Вооруженных сил России в ближайшие годы.

Телефонные переговоры Путина и Трампа пройдут во вторник, 18 марта. Стороны могут поднять вопрос о принадлежности территорий в контексте украинского конфликта, а также вопрос контроля над АЭС.

Ранее российский лидер заявлял, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине на 30 суток, однако в этом вопросе есть некоторые нюансы. По мнению Путина, Киев может использовать временное перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.

При этом Трамп выразил уверенность в том, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня на Украине, а в Белом доме заявили о близости достижения мира. Как считают в Вашингтоне, Россия и США находятся в "десяти ярдах" от заключения мирного соглашения.