Телефонный разговор Путина и Трампа пройдет 18 марта

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Телефонные переговоры Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом ожидаются во вторник, 18 марта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор", – сказал пресс-секретарь президента РФ в ходе брифинга.

Песков не стал раскрывать повестку предстоящих переговоров двух лидеров.

Ранее глава Белого дома заявил, что планирует провести разговор с Путиным 18 марта. Во время переговоров с российским президентом он собирается поднять вопрос территорий в контексте украинского конфликта, а также вопрос контроля над АЭС.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сообщал, что Россия и Соединенные Штаты в рамках контактов по Украине в том числе обсуждают вопросы, касающиеся Запорожской атомной электростанции и доступа к портам на Черном море.

Как отмечал Трамп, процесс мирного урегулирования на Украине "идет хорошо". По его словам, несмотря на крайне сложную ситуацию, обсуждения с Путиным по возможному прекращению огня на Украине проходят достаточно хорошо и регулярно.

В данный момент Москва и Вашингтон обсуждают подготовку возможной встречи президентов России и США. В Кремле отметили, что контакты между представителями двух стран уже ведутся, однако пока не на уровне глав государств.