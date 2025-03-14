Трамп заявил, что процесс урегулирования на Украине идет хорошо

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования на Украине "идет хорошо". Об этом он сообщил в интервью программе Full Measure.

По его словам, несмотря на крайне сложную ситуацию, обсуждения с Владимиром Путиным по возможному прекращению огня на Украине идут достаточно хорошо и регулярно.

"Мы работаем с ним, и я думаю, что все идет достаточно хорошо, ситуация очень сложная", – отметил Трамп.

Президент США добавил, что в понедельник, 17 марта, станет больше известно о перспективе прекращения огня в конфликте.

Отвечая на вопрос журналиста о своих предвыборных обещаниях прекратить украинский конфликт за 24 часа, Трамп заявил, что был несколько саркастичен в своих утверждениях. Вместе с тем он уверен, что сможет положить конец боевым действиям.

Делегации США и Украины провели переговоры в Джидде 11 марта, по итогам которых Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

В свою очередь, Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине на 30 суток, однако в этом вопросе есть некоторые нюансы.

К примеру, по словам президента РФ, Киев может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации. Путин также поинтересовался, как РФ должна будет поступить с украинскими военными, которые сейчас заблокированы в Курской области.

Российский лидер подчеркнул, что РФ будет договариваться о следующих шагах по прекращению огня на Украине с учетом ситуации на земле. Он также не исключил, что обсудит перемирие на Украине с президентом США Дональдом Трампом.