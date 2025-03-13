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13 марта, 20:03

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Путин: Россия будет договариваться о прекращении огня, исходя из ситуации на земле

Путин рассказал, из чего будет исходить Россия в вопросе прекращения огня на Украине

Фото: kremlin.ru

Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению огня на Украине с учетом ситуации на земле, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Исходя из того, как будет складываться ситуация на земле, будем договариваться о следующих шагах и для прекращения конфликта, и для выхода на приемлемые для всех договоренности", – сказал российский лидер.

Делегации США и Украины провели переговоры в Джидде 11 марта, по итогам которых Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

Чтобы призвать Россию согласиться на прекращение огня, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Москву. Путин планирует встретиться с ним вечером 13 марта.

Глава российского государства заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине на 30 суток, однако, по его словам, в этом вопросе есть некоторые нюансы. Российский президент отметил, что Киев может использовать временное перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
властьполитика
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