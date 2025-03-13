Путин встретится со спецпосланником президента США Уиткоффом вечером 13 марта

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Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вечером 13 марта. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на помощника президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова.

По его информации, встреча состоится в закрытом формате в первом корпусе Кремля после переговоров Путина с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Ранее в Белом доме заявляли, что Уиткофф отправился в Москву, чтобы призвать Россию стать участником мирных переговоров. Как там отмечали, установление режима прекращения огня на Украине находится в "пределах досягаемости".

При этом Ушаков отмечал, что в ходе своего визита Уиткофф обсудит с российскими представителями не только Украину, но и в целом российско-американские отношения и их дальнейшее развитие.