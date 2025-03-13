Ушаков: Путин сам сформирует официальную позицию РФ по поводу перемирия на Украине

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Владимир Путин сам сформулирует официальную позицию России по поводу временного перемирия на Украине на фоне наступления Вооруженных сил России (ВС РФ), сообщил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

"30-дневное временное перемирие. Ну, а что оно дает? Нам оно ничего не дает. Оно дает только возможность украинцам перегруппироваться, набрать силы и в дальнейшем продолжать то же самое", – заявил он в эфире Первого канала.

По его словам, предложение имеет поспешный характер – его необходимо проработать и учесть российскую позицию. Ушаков подчеркнул, что на данный момент в документе якобы изложен только украинский подход.

Он добавил, что приехавший в Россию спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует обсудить не только Украину, но и в целом российско-американские отношения и их дальнейшее развитие.

"В том числе экономический аспект", – заключил Ушаков.

Ранее Ушаков указывал, что уже изложил советнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу позицию РФ о необходимости долгосрочного урегулирования конфликта.

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между США и Украиной, по итогам которых украинская делегация выразила готовность ввести 30-дневный режим прекращения огня.

С целью призвать Россию к мирным переговорам в Москву вылетел Уиткофф. 13 марта его самолет прибыл в столицу.

