Ушаков заявил, что РФ стремится к долгосрочному миру на Украине

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Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1", что изложил советнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу позицию РФ о необходимости долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Ушаков рассказал, что постоянно поддерживает связь с Уолтцем. По его словам, накануне советник президента США позвонил ему и рассказал об основных результатах, достигнутых на переговорах с Украиной в Джидде.

В свою очередь, помощник российского лидера во время разговора прокомментировал договоренность Вашингтона и Киева о временном перемирии.

"Нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего. <...> Вот такие какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации", – подчеркнул Ушаков.

Кроме того, по его словам, РФ и США выразили единое мнение, что в рамках урегулирования конфликта на Украине речи о вступлении Киева в НАТО идти не может.

"Мы говорили на разных уровнях, в том числе президенты, и они знают нашу позицию", – отметил помощник лидера РФ, выразив надежду, что требования российской стороны будут учитываться Штатами во время урегулирования конфликта на Украине.

Ушаков также не стал раскрывать подробности, связанные с визитом спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву, указав на то, что стороны договорились о закрытом характере подобных контактов.

Помощник российского лидера отметил, что РФ и США в спокойной манере обмениваются мнениями. При этом, по его словам, это взаимодействие отличается от диалога с администрацией экс-президента США Джо Байдена.

Ушаков не исключил, что Владимир Путин озвучит свою "конкретную и содержательную" оценку ситуации вокруг Украины, а также прокомментирует состоявшиеся в Джидде переговоры на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Делегации США и Украины провели переговоры в Джидде 11 марта, по итогам которых Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

Для того, чтобы призвать Россию стать участником мирных переговоров, Уиткофф вылетел в Москву 13 марта. На этом фоне в Белом доме заявили, что установление режима прекращения огня на Украине находится в "пределах досягаемости".