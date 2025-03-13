Flightradar: самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа направился в сторону России

Фото: Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

Самолет Gulfstream G650ER, который СМИ связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, летит из Катара на север на фоне сообщений о его визите в Россию, следует из данных сервиса Flightradar.

Информация о месте вылета и прилета недоступна, но на карте видно, что самолет пролетел на север через воздушное пространство Турции, миновал Болгарию и, по данным на 10:00 по московскому времени, находится в воздухе над Румынией.

США ждут согласия России на прекращение огня на Украине, заявлял ранее Трамп. В это же время в Белом доме рассказывали, что Уиткофф отправится в Москву на текущей неделе, чтобы призвать Россию стать участником мирных переговоров.

Как заявляли в Белом доме, установление режима прекращения огня на Украине находится в "пределах досягаемости".

