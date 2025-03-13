Трамп назвал конфликт на Украине войной НАТО против России

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Лидер США Дональд Трамп признал, что боевые действия на Украине фактически являются войной НАТО против России. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

Трамп напомнил, что во время его первого президентского срока страны Североатлантического альянса под его давлением начали значительно увеличивать свои военные расходы.

"Деньги поступали миллиардами и миллиардами долларов, и НАТО стала намного сильнее. Теперь НАТО потратила большую часть этих денег, ведя эту ужасную войну", – приводит ТАСС слова президента США.

Американский лидер добавил, что США сохранят свое место в Альянсе, если другие его члены будут справедливо платить по своим счетам.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправился в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Сама встреча с президентом США в Белом доме запланирована на 13 марта.

Незадолго до этого Рютте заявлял, что существуют и "иные способы" обеспечить гарантии безопасности Киева после прекращения огня, кроме отправки европейских сил.