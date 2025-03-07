Премьер Италии Мелони предложила распространить на Украину статью о коллективной обороне

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить действие статьи 5 НАТО о коллективной обороне на Украину, не предоставляя ей членства в Альянсе. Об этом она заявила журналистам по итогам внеочередного саммита по обороне в Брюсселе, передает ТАСС.

"По поводу отправки европейских войск я в сильной растерянности, я считаю это неэффективным и очень сложным", – сказала Мелони.

Она подчеркнула, что справедливый мир требует четких гарантий безопасности, которые могут быть обеспечены в рамках НАТО и ЕС.

По ее мнению, использование статьи о коллективной обороне было бы гораздо более эффективным средством, чем отправка войск или миротворческих миссий ООН.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон назвал Россию угрозой для Франции и Европы. Он отметил, что российская армия к 2030 году будет усилена еще 300 тысячами солдат, тремя тысячами танков и 300 самолетами.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что заявления французского лидера выглядят нервозными. В это же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что Макрон не сказал ничего о том, что НАТО "шагала семимильными шагами" в сторону российской границы.

