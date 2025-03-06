Франция заявила о намерении продолжить передавать Украине разведданные

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Франция намерена продолжать оказывать Украине помощь в разведданных, несмотря на паузу в передаче такой информации со стороны США. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции France Inter.

Как отметил глава французского Минобороны, разведка его страны "суверенна". На ее укрепление ушло много времени, однако "преимущество в том, что это сделано действительно с помощью собственных возможностей".

Ранее глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф подтвердил информацию о том, что США приостанавливают передачу разведданных Украине. По его словам, Вашингтон решил взять паузу в передаче разведданных Киеву для того, чтобы добиться ответственности от всех за достижение мира.

Между тем в Пентагоне сообщили, что приостановка поставок всех видов военной помощи Украине со стороны США вступила в силу с 02:00 по московскому времени во вторник, 4 марта. Решение о паузе коснулось также вооружений, которые уже находились в пути на Украину.