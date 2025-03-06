В Пентагоне сообщили, что поставки помощи Украине приостановлены с 02:00 4 марта

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Приостановка поставок всех видов военной помощи Украине со стороны США вступила в силу с 02:00 по московскому времени во вторник, 4 марта. Об этом сообщили в Пентагоне.

"В 18:00 понедельника (02:00 по московскому времени вторника. – Прим. ред.) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине", – заявил представитель Минобороны США РИА Новости

Он уточнил, что решение о паузе коснулось также вооружений, которые уже находились в пути на Украину. Представитель Пентагона отказался комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Киеву.

Решение о приостановке помощи было принято главой Белого дома Дональдом Трампом для давления на украинского президента Владимира Зеленского. Американские СМИ считают, что так планируется вынудить главу Украины согласиться на сделку по продаже природных ресурсов, отказавшись от предоставления его стране гарантий безопасности.