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Отказ США от военной помощи Украине приведет к тому, что последняя потеряет территории. Об этом заявил высокопоставленный украинский чиновник в беседе с Politico.

Неназванный политик отметил, что приостановка помощи Вашингтоном не станет причиной поражения Вооруженных сил Украины. При этом он выразил надежду на возобновление американской помощи.

Агентство Reuters сообщило, что поставки военной помощи со стороны США для Украины прекратились примерно в 04:30 по московскому времени в ночь на вторник, 4 марта. При этом факт временного отказа от поставок подтверждал представитель Пентагона. По данным СМИ, ограничительные меры будут действовать до момента, пока американский лидер Дональд Трамп не увидит шаги киевских властей к мирным переговорам.

Кроме того, решение о возобновлении военной помощи Украине будет принимать только Трамп, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. По ее словам, украинский президент Владимир Зеленский не понимает того, что при любой хорошей сделке обе стороны будут "немного недовольны".

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что остановка помощи может заставить Украину начать мирный процесс урегулирования конфликта. Как отметил пресс-секретарь президента России, основной объем военной помощи Киев получал именно от Вашингтона.