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Решение о восстановлении военной помощи Украине будет принимать только президент США Дональд Трамп, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Решать президенту Трампу. Что я знаю, так это то, что президент Трамп хочет заключить соглашение, но, к сожалению, пока что оказывается, что президент (Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский не желает говорить о реальном мирном соглашении", – цитирует представителя Белого дома РИА Новости.

По словам Левитт, глава киевского режима не понимает того, что при любой хорошей сделке обе стороны будут "немного недовольны".

Ранее агентство Reuters сообщило, что поставки военной помощи Украине от США прекратились. По информации СМИ, это произошло примерно в 04:30 по московскому времени в ночь на вторник, 4 марта.

Представитель Пентагона подтвердил информацию об остановке помощи Украине. СМИ писали, что мера якобы будет действовать до момента, пока Трамп не увидит, что киевские власти готовы к мирным переговорам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что остановка военной помощи от США может заставить Украину начать мирный процесс урегулирования конфликта. Как отметил пресс-секретарь президента России, основной объем военной помощи Киев получал именно от Вашингтона.