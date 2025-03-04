МИД Франции заявил, что отказ США от помощи Украине отдаляет мирное урегулирование

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Приостановка американской помощи Украине отдаляет мирное урегулирование конфликта, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад, выступая на телеканале France 2.

Европа оказалась наедине с ситуацией на Украине после отказа США поставлять вооружение, также отметил евродепутат Рафаэль Глюксман. В связи с этим он предложил конфисковать замороженные активы России, хотя российская сторона неоднократно заявляла, что заморозка активов является незаконной.

Глюксман указал, что 80 лет Европа находилась под покровительством "ядерного зонтика" Штатов, однако сейчас странам Евросоюза (ЕС) предстоит в кратчайшие сроки построить собственную оборону, восполнить американские поставки и помочь Украине.

"Не просто потому, что мы солидарны с Украиной, но потому, что на карту поставлена наша безопасность как европейцев", – подчеркнул он в разговоре с радиостанцией RMC.

Депутат считает, что ЕС должен изъять 209 миллиардов российских активов и использовать их для поддержки Украины.

США приостановили поставки военной помощи Украине примерно в 04:30 по московскому времени в ночь на вторник, 4 марта, писали СМИ. Представитель Пентагона подтвердил эту информацию. Журналисты утверждали, что ограничения будут действовать, пока президент Штатов Дональд Трамп не увидит, что киевские власти готовы к мирным переговорам.

Помимо этого, Трамп приказал главе Пентагона Питу Хегсету остановить поставки оружия американского производства, которое уже находится Европе и в транзитной зоне в Польше.