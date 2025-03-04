Венгрия поддержала приостановку военной помощи США Украине

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Будапешт поддержал решение Вашингтона о приостановке военной помощи Киеву. Об этом представитель правительства Венгрии Золтан Ковач рассказал в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

"Позиции американского президента и венгерского правительства совпадают: вместо поставок оружия и продолжения войны необходимы как можно скорее прекращение огня и мирные переговоры", – говорится в его публикации.

Ранее представитель Пентагона подтвердил информацию об остановке помощи Украине. СМИ писали, что мера якобы будет действовать до момента, пока президент США Дональд Трамп не увидит, что киевские власти готовы к мирным переговорам.

Кроме того, американский лидер приказал главе Пентагона Питу Хегсету остановить отправку оружия американского производства, которое уже находится в Европе, в частности в транзитной зоне в Польше, уточняли журналисты.

