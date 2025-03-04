Fox News: США приостанавливают всю военную помощь Украине до решения Трампа

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США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что киевские власти демонстрируют приверженность мирным переговорам. Об этом со ссылкой на представителя Белого дома сообщает телеканал Fox News.

"Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь США Украине, пока президент Трамп не определит, что украинцы демонстрируют приверженность добросовестным мирным переговорам", – заявил ведущий в эфире телеканала.

Он уточнил, что, согласно заявлению Белого дома, речь идет лишь о временной приостановке, а не о постоянном прекращении помощи.

Ранее помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц рассказал, что в США не видят готовности украинского лидера Владимира Зеленского совершать действия, которые могли бы привести к перемирию. Украинский президент мог сказать, что готов обоюдно прекратить дальнобойные удары на две недели или месяц, однако он не сделал этого, уточнил Уолтц.

Перепалка Трампа и Зеленского произошла 28 февраля перед подписанием сделки между Вашингтоном и Киевом о редкоземельных металлах. В ходе встречи американский лидер обвинил украинского коллегу в неуважении к США, подписание соглашение в результате было сорвано.

По версии американских журналистов, ссора в Белом доме может стать переломным моментом в истории украинского конфликта, знаменуя конец коллективного Запада.