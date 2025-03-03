Совет по нацбезопасности Уолтц: в США не видят попыток Зеленского приблизиться к перемирию

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В США не видят готовность президента Украины Владимира Зеленского совершать действия, которые могли бы привести к перемирию. Об этом заявил советник главы Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в разговоре с Fox News.

Комментируя встречу Трампа и Зеленского, которая прошла 28 февраля в Белом доме, советник президента отметил, что украинская сторона не показывает готовности к обсуждению временного прекращения боевых действий или компромиссов относительно ситуации. Уолтц уточнил, что украинский лидер мог сказать, что готов обоюдно прекратить дальнобойные удары на две недели или месяц, однако не сделал этого.

Тем не менее, добавил представитель Белого дома, терпение и средства Штатов и их народа небезграничны, поэтому Украине пора начать переговоры о мирном завершении конфликта. Американского вооружения не хватит на все виды мировых "непредвиденных обстоятельств", а время не на стороне Украины, обратил внимание Уолтц.

Украинский лидер посетил Вашингтон для подписания соглашения по природным ресурсам, однако его переговоры с Трампом закончились конфликтом. После этого Трамп заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.

Кроме того, Уолтц заявил, что Вашингтону нужен президент Украины, с которым можно вести дела. Он также говорил о сомнениях со стороны администрации Трампа в том, что Зеленский действительно готов завершить конфликт.