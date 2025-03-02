Президент Колумбии Петро призвал Зеленского к переговорам с Путиным

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Президент Колумбии Густаво Петро в социальной сети X призвал украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам с Владимиром Путиным.

"На этом этапе Зеленскому следует изменить свою политику. Пойти на поиск сложного единства славянских народов", – написал колумбийский глава.

Петро отметил, что Зеленскому стоит не только поговорить с Путиным, но и заключить с ним большое мирное политическое, а также экономическое соглашение, которое станет понятно всему миру.

Кроме того, по словам президента, глава Украины хотел использовать в конфликте оружие Запада, однако в настоящий момент его "предали и оставили без вооружений", в то время как Россия использует собственные силы.

Зеленский посетил Белый дом 28 февраля для подписания сделки по редкоземельным металлам. Его переговоры с главой Штатов Дональдом Трампом завершились конфликтом, после которого Зеленского и дипломатов Украины попросили покинуть Белый дом.

Затем в СМИ появилась информация, что Трамп может остановить не только прямую, но и косвенную военную помощь Киеву. В частности, речь идет о предоставлении Украине раззведданных, обучении военных и пилотов ВСУ, а также размещении колл-центра, который занимается вопросами международной помощи, на американской военной базе в Германии.

Кроме того, журналисты писали, что глава Белого дома дал поручение сотрудникам национальной безопасности рассмотреть вопрос о прекращении поставок оружия Киеву. Высокопоставленный американский чиновник отметил, что речь идет о временном или полном прекращении текущих поставок вооружения.