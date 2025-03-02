Уолтц: США нужен президент Украины, с которым можно вести дела

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Вашингтону нужен президент Украины, с которым можно вести дела. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Так советник главы Белого дома Дональда Трампа прокомментировал вопрос журналиста о том, хочет ли американский президент отставки украинского лидера Владимира Зеленского.

"Если станет ясно, что личные или политические мотивы Зеленского не соответствуют цели прекращения боев в его стране, то, я думаю, у нас будет настоящая проблема", – отметил Уолтц.

По его словам, сейчас администрация Трампа сомневается в готовности украинского президента завершить конфликт, а также в его желании добросовестно вести переговоры.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу ABC заявил, что Вашингтон расценивает действия Зеленского в Белом доме как попытку помешать усилиям администрации Трампа положить конец украинскому конфликту.

"Вопрос сейчас в том, сможем ли мы заставить их (стороны. — Прим. ред.) сесть за стол переговоров? Это наша цель. Не делайте ничего, что могло бы помешать этому. И это то, что сделал Зеленский, к сожалению", – заметил глава американского Госдепа.

Прошедшая в Вашингтоне 28 февраля беседа Зеленского и Трампа завершилась перепалкой, в связи с чем были отменены пресс-конференция и подписание соглашения по природным ресурсам. После конфликта украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.

Вскоре американский лидер заявил , что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Зеленский своим поведением подтвердил, что является угрозой для мирового сообщества.