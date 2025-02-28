Трамп после спора с Зеленским заявил о сложности ведения дел с Киевом

Фото: ТАСС/Pool/ABACA

Президент США Дональд Трамп после спора с лидером Украины Владимиром Зеленским заявил, что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере. Об этом пишет ТАСС.

В ходе публичного разговора с Трампом Зеленский позволял себе кричать, пытаться спорить, отвечать на вопросы прессы первым, грубо на них реагировать и перебивать.

Последние несколько минут беседы двух лидеров велись на повышенных тонах. Президент США напомнил, что его страна потратила на Украину 350 миллиардов долларов. Украинский президент пытался ответить, не соглашаясь с таким заявлением.

Кроме того, Зеленский пробовал возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, когда те попросили его поблагодарить США за помощь. Когда американский лидер говорил о важности заключить соглашение об урегулировании конфликта, президент Украины перебил его, чтобы указать на важность "получить назад все потерянные города".

Также Зеленский перебивал Трампа, когда тот говорил, что при его правлении все договоренности по Украине всегда выполнялись. Украинский лидер стал доказывать, что Россия якобы нарушала перемирие в Донбассе еще в 2016 году и позднее. Президент США не согласился с этим. Зеленский, в свою очередь, не согласился с утверждением Трампа, что Украине придется пойти на компромиссы.

Один из представителей СМИ спросил украинского лидера, почему он вновь пришел в одном из своих свитеров, а не в делом костюме. В ответ на это политик сказал, что станет носить костюм "подороже, чем у задавшего вопрос" только после завершения конфликта.

Когда Зеленского спросили, верит ли он в дальнейшую поддержку США, он попытался передать ответ Трампу, однако тот не стал отвечать за него. Затем президент Украины стал утверждать, что США на стороне Украины, однако американский лидер также оставил эти слова без комментариев.

Вопрос о возможности проведения на Украине выборов Зеленский проигнорировал. Когда он почти начал кричать, чтобы перебить Трампа, журналистов попросили удалиться из зала, и переговоры продолжились в закрытом режиме.

Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для встречи с Трампом и подписания сделки по редкоземельным ресурсам. В ходе переговоров президент США обвинил украинского лидера в неуважении к американцам и жизням миллионов людей, которые оказались под угрозой третьей мировой войны. Трамп заметил, что Вашингтон пытается решить проблему Киева, поэтому Украина не должна указывать США на то, что они должны чувствовать.

