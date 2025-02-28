28 февраля, 20:59Политика
Трамп заявил, что разговаривал с Путиным пару дней назад
Фото: ТАСС/Pool/ABACA
Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с Владимиром Путиным пару дней назад, сообщает РИА Новости.
Так американский лидер прокомментировал вопрос одного из журналистов о том, как давно у него состоялись контакты с президентом России. Однако Трамп не привел детали разговора.
Первый телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля. Их беседа длилась 1,5 часа. За это время они обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и иные мировые проблемы, а также констатировали урон, принесенный отношениям двух стран администрацией экс-главы США Джо Байдена.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, тон телефонного разговора глав государств был конструктивным, рабочим и доброжелательным. Представитель Кремля также отметил, что беседа носила такой характер с обеих сторон.
Песков рассказал, сколько времени нужно на подготовку встречи Путина и Трампа