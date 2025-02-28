Трамп заявил, что разговаривал с Путиным пару дней назад

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Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с Владимиром Путиным пару дней назад, сообщает РИА Новости.

Так американский лидер прокомментировал вопрос одного из журналистов о том, как давно у него состоялись контакты с президентом России. Однако Трамп не привел детали разговора.

Первый телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля. Их беседа длилась 1,5 часа. За это время они обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и иные мировые проблемы, а также констатировали урон, принесенный отношениям двух стран администрацией экс-главы США Джо Байдена.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, тон телефонного разговора глав государств был конструктивным, рабочим и доброжелательным. Представитель Кремля также отметил, что беседа носила такой характер с обеих сторон.