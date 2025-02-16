Песков назвал разговор Путина и Трампа конструктивным и доброжелательным

Фото: kremlin.ru

Тон телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был конструктивным, рабочим и доброжелательным, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Представитель Кремля также отметил, что беседа носила такой характер с обеих сторон. Видеозапись данного комментария была опубликована в телеграм-канале журналиста.

Разговор Путина и Трампа, который состоялся 12 февраля, длился 1,5 часа. Затем американский лидер позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

После этого Трамп заявил, что Зеленский и Путин хотят мира. Он назвал прошедшие переговоры "великолепными". Кроме того, он рассказал, что увидел хорошую возможность для урегулирования украинского конфликта.