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28 октября, 14:05

Происшествия

Подросток из Якутии получил 5 лет колонии за жестокое убийство коллеги в пиццерии

Фото: MAX/"Прокуратура Якутии"

В Якутии суд дал 5 лет колонии 17-летнему подростку по делу об убийстве коллеги в пиццерии, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, вечером 30 мая 2026 года в подсобном помещении пиццерии в городе Алдане поссорились двое подростков. Причиной конфликта стали личные неприязненные отношения. В ходе ссоры подсудимый ударил коллегу 2009 года рождения строительным молотком как минимум 16 раз – по голове и другим частям тела. От травм потерпевший умер на месте.

Свою вину молодой человек признал частично. Он заявил, что действовал в состоянии аффекта. Суд также взыскал в пользу отца погибшего два миллиона рублей компенсации морального вреда.

Ранее в Красноярске 50-летний мужчина застрелил 61-летнего друга детства своей сожительницы из-за ревности. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения и снова поругался с возлюбленной. На фоне этого он решил расправиться со знакомым.

Он доехал из Советского района Красноярска до улицы Попова в микрорайоне Северо-Западном на машине, взяв с собой огнестрельное оружие, на которое имел разрешение. В подъезде он нажал на звонок квартиры потерпевшего и, когда тот открыл дверь, сразу же выстрелил. Сейчас злоумышленник задержан, он признал вину.

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